數交會 數位人民幣應用搶鋒頭

「2021中國國際數位和軟件服務交易會」（以下簡稱「數交會」）22日在遼寧大連舉行，來自大陸、日本、韓國、英國、德國等國家和地區的500多家廠商參會並進行商務對接洽談。

中新社報導，數交會由大陸商務部、科技部、貿促會和遼寧省政府主辦。自2003年創辦以來，經過多年發展，已成為引領中國大陸數位領域開放合作的大陸國家級展會平台。

本屆數交會以「數位服務，創新未來」為主題，展區近3萬平方米，設置國際合作、數位中國、數位大連、數位服務出口基地、數位技術與行業應用、數位服務、院校科技創新等7大展區。

數交會現場，包括華為、思愛普、LG、三星SDS等知名企業帶來數位技術前沿應用案例和產品。與此同時，人民銀行牽頭組織6大銀行進行數位人民幣業務宣傳和場景化應用展示，吸引眾多觀展嘉賓圍觀。

在農業銀行數位人民幣展區，通過下載使用數位人民幣App或數位人民幣錢包進行支付，不到5秒時間就能購買機器人製作的手沖咖啡。除此之外，還有自助販賣機、外幣兌換等其他消費場景設置，都在幫助觀眾體驗數位人民幣的便捷和安全。

作為數位人民幣第二批試點地區，大連市目前已正式投產數位人民幣應用場景增至10萬個，開立錢包150萬個，廣泛覆蓋各類人群的日常購物、餐飲、娛樂、交通、旅遊等領域。

農業銀行網絡金融部網絡支付處資深專員曾躍表示，未來，各試點銀行還將開展數位人民幣「進企業、進商場、進機關、進社區、進校園、進農村」等工作，真正實現成熟場景廣泛覆蓋、特色場景率先落地。

開幕儀式上，大陸商務部副部長王炳南指出，當前，數位貿易作為服務經濟、數位經濟的重要組成部分，正成為經貿增長新引擎、制度構建新高地、國際競爭新賽道。下一步，大陸商務部將從構建數字貿易頂層設計、打造數位貿易先行示範區、加快制度型開放、加強國際交流與合作等4個方面全力推進數位貿易創新發展。