商務部：大陸下半年外貿增速將回落

大陸商務部對外貿易司司長李興乾今（22）日表示，外部需求回暖及大陸經濟向好繼續支持外貿增長，但因基數因素，下半年外貿增速將回落；目前正密切跟蹤外貿形勢，下半年將重點圍繞企業面臨的突出困難和問題，研究頒布更有針對性的政策舉措。

信報財經報導，李興乾指出，根據調查，約40%的外貿企業訂單增加，外部需求回暖，大陸經濟趨好，繼續支持外貿增長。不過，外貿發展仍面臨諸多不確定不穩定因素，原料價格高企、海運物流不暢等問題進一步擠壓外貿企業的利潤空間，也影響到企業的接單能力。

上月，以美元計價，出口年增32.2%，進口年增36.7%，雙雙高於預估中值的23.1%和30%，抹去市場此前對低基數漸褪、大陸國內局部疫情影響的擔憂。分析預計，儘管下半年的外貿表現將有所減速，但整體高景氣的慣性仍在。

此外，商務部市場運行和消費促進司司長朱小良預計，消費市場繼續朝回暖向好方向發展；將繼續完善促消費措施，儲備一批重點區域促消費的新政策，穩定汽車、家電、家居大宗消費，推動新型消費加快發展。

朱小良表示，大陸上半年消費市場總體呈現穩步恢復持續回暖，但消費市場仍存在恢復不均衡，基礎不穩固的問題。