鵬鼎控股：4月開始量產Mini LED背光板 良率符合預期

鴻海集團旗下A股上市公司鵬鼎控股22日表示，公司從4月就已經開始量產Mini LED背光板，雖然該產品生產難度較大，但第2季良率符合公司預期，下半年也還有提升空間。

第一財經日報報導，鵬鼎控股表示，上半年營運基本符合預期，全年預期將增長10%到20%。由於上半年一般是淡季，營收和利潤主要還是看下半年。

短期來看，公司增量一方面來自5G手機銷量增長、消費電子產品如手表、iPad、筆記型電腦等銷量的增長，另一方面是新產品如AR、VR 等產品推出所帶動的需求增長。

汽車方面，鵬鼎控股目前在車用軟板方面是與Tier1模組廠合作，但量還不大，過去在傳統汽車領域軟板的市場規模並不大，但看好在電動車方面的機會。

相較消費電子用板，鵬鼎控股認為，汽車用板對應用環境要求更高，因為需要在爆曬、寒冷的環境下使用，同時對安全性、可靠性方面要求很高，但對精密度的要求目前看沒有消費電子高。從Prismark去年公布的資料看，整體汽車電子PCB市場規模大概為60多億美元。

在布局上，鵬鼎控股指出，在淮安園區布建汽車電子和伺服器的產能，由於客觀來說汽車電子真正帶動收入仍需一定時間，因為認證周期會比較長。

具體來看，淮安第一園區主要生產硬板，目前在轉型汽車伺服器的相關產品生產；第二園區主要做軟板和組裝、Mini LED；第三園區規劃是HDI和SLP，主要是高端的HDI產品；秦皇島主要是生產軟板、組裝和SLP；深圳主要生產軟板、HDI、組裝；印度廠區主要是組裝。