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全球最大iPhone生產基地遭河南洪水侵襲

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為iPhone生產線。照片／新浪網
圖為iPhone生產線。照片／新浪網

華爾街日報報導，蘋果公司最大的iPhone生產基地，富士康鄭州廠區受洪災肆虐影響，據當地工廠員工說，這個龐大組裝基地的部分地區出現積水，發生臨時停電情況，許多工人因此被迫放假。不過，廠區遭遇的破壞似乎有限。

報導引述工人們說法，位於河南省鄭州市的這個生產基地遭遇的破壞似乎有限。總部位於台灣的富士康科技集團在鄭州運營三個廠區，雇有數十萬名工人，全球iPhone總產量有一半以上來自這裡。

富士康表示，公司已第一時間啟動防洪應對機制，但洪水並未對其設施造成直接影響。

21世紀經濟報導報導，富士康正在為iPhone新品量產備貨，就在7月20日，富士康鄭州廠區還在持續招工中，其中鄭州港區IDPBG事業群（負責iPhone生產）的時工漲價，打卡55天在職90天最高人民幣8,500元（約新台幣3.6萬）。

騰訊網報導，分析稱，雖然鄭州富士康代工廠的地位舉足輕重，富士康旗下還有深圳、成都、太原、天津、武漢等多個地區工廠。即便鄭州的代工廠受到影響，其餘地區也可以加足馬力進行些許彌補，雖然可能影響iPhone13系列出貨時間，應該不會影響發布日期。

按照慣例，蘋果公司通常在9月舉辦新品發布會，暫時還沒有調整計劃的消息。

鄭州 人民幣 停電

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