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大陸上半年FDI增28.7% 製造業升9.9%創10年新高

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上半年大陸FDI超過人民幣6,000億元，年增28.7%。圖為上海港口。照片／路透
上半年大陸FDI超過人民幣6,000億元，年增28.7%。圖為上海港口。照片／路透

大陸商務部22日公布，今年上半年大陸實際使用外資（FDI）超過人民幣6,000億元，年增28.7%，新設外資企業快速增加。製造業使用外資增長9.9%，增速為近十年同期最高。

央視新聞報導，數據顯示，上半年大陸新設外資企業超過2.3萬家，增47.9%，累計設立超過106萬家。從引資結構看，製造業使用外資增長9.9%，增速為近十年同期最高；服務業使用外資增長33.4%。

大陸商務部綜合司司長郭婷婷表示，上半年，中國大陸貨物進出口人民幣18.1兆元，進出口、出口、進口分別年增27.1%、28.1%、25.9%，兩年平均增長10.8%、11.3%、10.3%。

數據表明大陸市場主體活力明顯增強。中國現有進出口實績企業47.9萬家，增長8.1%。民營企業進出口增長35.1%，高於整體增速8個百分點。

此外，今年上半年大陸主要投資來源地穩定增長。「一帶一路」沿線國家、東協、歐盟實際投資分別增長49.6％、50.7％和10.3％。香港、新加坡、韓國、德國實際投資分別增長35.5％、53.6％、29.9％、32.4％。

外資 人民幣 一帶一路

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