中歐班列西安樞紐效應 企業獲益

陝西加快推進中歐班列長安號發展，中歐班列（西安）集結中心輻射力和影響力持續增強，初步形成面向中亞南亞西亞國家的通道。「供應商的貨物在西安集結完成後，搭乘中歐班列長安號，預計7天左右就可以到達我們位於哈薩克斯坦的海外倉。」陝西絲路城控股集團有限公司總裁元朝輝表示，中歐班列（西安）集結中心建設令企業受益匪淺。

中新社報導，目前，中歐班列長安號已穩定開通運行15條幹線，覆蓋歐亞大陸全境。通過「幹支結合」方式構建「+西歐」集結體系，輻射長三角、珠三角、京津冀等主要貨源地，並吸引日韓等過境貨物開拓第三方國際市場。

「西安向東集散、向西開放的區位優勢以及中歐班列長安號的開行，讓公司加快成長。」元朝輝說，如今公司在「一帶一路」沿線國家建設海外倉、自建物流體系和社交電商平台，發展面向中亞及俄羅斯地區的跨境電商業務，前景看好。

據統計，自2013年11月28日中歐班列長安號開行以來，截至2021年7月18日，已累計開行9712列，其中2021年開行2138列，較去年同期增長20%，開行量、重箱率等核心指標穩居中國大陸第一。

中歐班列（西安）集結中心的樞紐效應日益明顯，逐步實現由「點對點」向「樞紐對樞紐」轉變，形成了鐵海聯運、空鐵聯運的立體物流大通道，通過「通道+口岸+電商+產業」的模式，帶動了產業快速聚集。

「中歐班列長安號讓愛菊集團在原料採購方面有了快速通道。」西安愛菊糧油工業集團副總經理劉東萌說，依託中歐班列長安號，愛菊集團形成北哈州農產品物流加工園區為「境外前沿產地樞紐」、新疆阿拉山口農產品物流加工園區為「境內中轉集散樞紐」、西安國際港務區農產品物流加工園區為「境內集散樞紐」的體系，逐步構建起糧食進出口陸路通道。

今年6月25日，中歐班列長安號數字金融綜合服務平台上線試運行，提升中歐班列長安號數字化、信息化、科技化、金融化水平。