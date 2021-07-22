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東航A350新機 首次由大陸交付

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
7月21日，中國東方航空股份有限公司首次在天津接收空客交付的A350-900飛機。這是空客天津寬體飛機完成和交付中心向用戶交付的第一架A350飛機。圖為空客工作人員在飛機前合影留念。（中新社）
7月21日，中國東方航空股份有限公司首次在天津接收空客交付的A350-900飛機。這是空客天津寬體飛機完成和交付中心向用戶交付的第一架A350飛機。圖為空客工作人員在飛機前合影留念。（中新社）

中國東方航空股份有限公司21日首次在天津接收空中客車（台灣譯為空中巴士）交付的A350-900飛機。這是空客天津寬體飛機完成和交付中心向用戶交付的第一架A350飛機。

中新社報導，天津舉行的A350飛機交付儀式現場獲悉，這架編號為B-323H的空客A350-900飛機，機身上噴塗「1st A350 delivered from China」（第一架由中國交付的A350）。今年4月21日從法國圖盧茲飛抵天津，在這裡進行包括客艙安裝、生產飛行測試等後續環節，7月21日正式交付東航加入東航機隊，是東航訂購的20架A350飛機之中的第10架。

東航表示，空客A350是東航新一代旗艦機型，主要執飛東航大陸國內京滬、滬廣、滬蓉等商務幹線航班。國際航班執飛歐洲遠程航線。該機型因其駕駛艙舷窗外有一圈黑色邊框酷似「墨鏡」，也被戲稱「墨鏡俠」。

此外，東航配置新一代全球頂級客艙服務系統，擁有4個豪華公務艙「空中會客廳」，和26個全包廂式公務艙，並配置有32個超級經濟艙、216個經濟艙，三級客艙布局共288個座位。

東航與空客結緣於1985年。30多年來，東航引進空客A310、空客A320、空客A300、空客A340、空客A330系列飛機。截至目前，中國東方航空共運營著413架空客飛機，包括349架A320系列飛機，55架A330飛機和9架A350飛機。東航的空客機隊規模排名全球第二、亞洲第一。

東航

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