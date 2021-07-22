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汽車商品 上半年進出口額大增

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國汽車工業協會20日披露2021年上半年汽車商品進出口情況：2021年上半年，中國大陸汽車商品進、出口金額均呈較快增長。

中新社報導，今年上半年，中國大陸汽車商品進出口總額991億美元，同比（與去年同期相比）增長61.3%。汽車商品進口金額483.2億美元，同比增長56.5%；汽車商品出口金額507.8億美元，同比增長66.2%。

上半年，中國大陸汽車整車共進口53.5萬輛，同比增長48.3%；整車進口金額287.3億美元，同比增長67.9%。同期，汽車整車共出口93.9萬輛，同比增長1.1倍；出口金額146.9億美元，同比增長1.2倍。

此外，上半年，汽車零配件進口金額195.8億美元，同比增長42.2%；汽車零配件出口金額360.9億美元，同比增長51.6%。

儘管全球汽車行業面臨芯片荒、電池荒等各種供應鏈危機，但中國大陸汽車出口仍迎來喜人發展態勢。中國汽車工業協會日前透露，2021年6月新能源汽車、汽車出口保持強勁上漲勢頭，銷量雙雙刷新歷史紀錄。

業內專家稱，新能源汽車出口將有望成為中國大陸汽車產業「走出去」的重要突破口，未來中國大陸汽車出口仍有較大發展空間。

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