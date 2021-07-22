大陸汽車市場 外企加速深耕

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021上海車展新能源車受注目，圖為展出的上汽大眾基於MEB平台研發的純電動SUV車型。（新華社）
2021上海車展新能源車受注目，圖為展出的上汽大眾基於MEB平台研發的純電動SUV車型。（新華社）

上汽奧迪首款量產車型豪華旗艦奧迪A7L先行版日前正式開啟預訂，這也標誌著上汽集團與奧迪的合作正式登場。「上汽和奧迪的合作是一個『1+1>2』的合作。」上汽奧迪營銷事業總經理賈鳴鏑說，上汽與奧迪的合作，不僅反映出大陸汽車市場的巨大消費潛力，大陸消費者的意見對全球品牌來說也愈來愈重要。

新華社報導稱，中國大陸作為全球最大的汽車市場對外資車企的吸引力只增不減。數據顯示，今年上半年中國大陸汽車產銷量雙雙超過1200萬輛，同比增幅超兩成，其中新能源汽車產銷量同比實現翻番。

在上汽奧迪逐步嶄露頭角的過程中，一汽與奧迪的合作關係也不斷深入，「南北並重」的格局逐步形成。今年初，中國一汽、德國奧迪公司、長春市政府簽署三方協議，宣布一汽奧迪新能源汽車項目落位長春。項目規劃引入PPE高端純電動車平台，首個工廠計畫投資超過300億元（人民幣，下同），首款車型將於2024年在長春投產。

在大陸市場深耕的並不僅僅只有奧迪。大眾汽車集團發布的戰略指出，中國大陸是其業務的關鍵市場，將攜手合作夥伴在持續推出純電動車系列，並將集團新成立的新能源汽車合資企業—大眾安徽打造成SSP平台的本土生產基地，其中包含正在建設的新研發中心。

深耕大陸市場的還有新能源車企特斯拉。近日，特斯拉中國宣布正式上線Model Y標準續航版，補貼後起售價為27.6萬元。有業內人士認為，此舉是特斯拉進一步提升市場占有率的重要舉措。

此外，特斯拉還在大陸市場持續增加對基礎設施的投入。特斯拉上海光儲充一體化超級充電站日前在寶山區落成，這也是特斯拉華東地區光儲充一體化項目的「第一站」。

今年6月，特斯拉在拉薩建成中國大陸境內首個光儲充一體化超級充電站，致力打造太陽能「利用、儲存、再利用」的清潔能源循環生態鏈條。除了在日光能源豐沛的地區，特斯拉還會在能源需求量更大、能源結構轉變更加迫切的大型城市推進項目落地，以帶來更加實際、高效的清潔能源利用率。

奧迪 特斯拉

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