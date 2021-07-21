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李克強：保持人民幣滙率基本穩定及下半年進出口增長

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸總理李克強主持國務院常務會議稱，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。(新華社資料照片)
大陸總理李克強主持國務院常務會議稱，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。(新華社資料照片)

大陸總理李克強21日主持國務院常務會議稱，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定；完善宏觀審慎政策框架，構建系統性金融風險監測、評估和預警機制；保持下半年進出口穩定增長。

大陸央視晚間新聞引述會議內容指出，要持續抓好金融業對外開放承諾落實，對標開放程度較高的國際標準，推動形成以負面清單為基礎的更高水平金融開放。

同時，優化外資銀行、保險等金融機構准入要求，完善金融機構母子公司跨境往來規則；優化外資參與境內金融市場的渠道和方式。

會議還確定，進一步深化跨境貿易便利化改革等措施。會議指出，針對下一步特別是下半年國際形勢和環境變化，要在做好口岸疫情防控同時，統籌推進通關便利化，保持進出口穩定增長。

一是進一步提高通關效率，提升出口退稅便利度，支持海外倉建設，完善跨境電商出口退貨政策，做好與《區域全面經濟夥伴協定》中貿易便利化措施的銜接；二是進一步降低進出口環節費用，降低沿海港口引航費標準；三是進一步加強口岸綜合服務，提高國際物流供給能力。

對於河南省遭遇的極端強降雨、發生罕見城市水災，會議稱，要調集資金和物資，支持幫助河南搶險救災；加大對重點地區防汛抗災的支持，加強對大江大河、小型病險水庫等水利工程提防嚴密巡查和除險，做好交通設施應急預案；防範城市水災和泥石流等次生災害。

同時，加強氣象監測預警，做足防範異常天氣可能導致災害的各項準備，該避險的避險，該撤離的撤離。

外資 電商 疫情

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