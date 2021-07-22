打造「永不落幕」投資 投洽會9月廈門舉辦

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文20日宣布，第二十一屆中國國際投資貿易洽談會將於9月8日至11日在福建廈門舉辦。借助信息化手段，本屆投洽會將推動線上與線下、會內與會外相結合，提供365天項目展示和跨區域對接洽談服務，打造「永不落幕」的投資促進平台。

新華社報導，王受文表示，投洽會是投資領域類的專業性展會，也是具有全球影響力國際投資盛會。本屆投洽會以「新發展格局下國際投資新機遇」主題，布展面積達13萬平方公尺，將舉辦50餘場活動。

福建省副省長郭寧寧預計，將有來自120多個國家和地區的800多個客商團組、5000多家企業、超過10萬客商通過線下或線上參展參會。本屆投洽會的主賓國是菲律賓，青海省將作為主賓省。

王受文說，今年的投洽會突出國際化、深耕專業化、做優品牌化。其中「國際化特點更加明顯」，將重點邀請「一帶一路」沿線國家、金磚國家、區域全面經濟夥伴協定成員國的客商，並與國際組織合作聯動。

此外，本屆投洽會還將首次發布「中資企業國別發展報告」，首次舉辦中外投資促進機構工作會議。

為了滿足境外客商參展參會需求，廈門市副市長林建說：「我們全面優化升級了雲上投洽會，增強『雲展示、雲直播、雲對接、雲洽談』等線上功能，全面呈現投洽會精彩盛況，為不能夠親臨參會的境外客商提供優質便捷的線上參展參會服務。」