快訊

WHO示警：「可怕的不公平」讓全球正處於新一波疫情初期階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野村證券：河南暴雨短期將對大陸商業活動和通脹有實質影響

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
野村證券21日發表報告指出，預計此次河南暴雨和洪水短期內對大陸商業活動和通脹將有實質性影響。（圖／取自新京報）
野村證券21日發表報告指出，預計此次河南暴雨和洪水短期內對大陸商業活動和通脹將有實質性影響。（圖／取自新京報）

大陸河南遭遇史上罕見強降雨，對大陸經濟是否有影響？國際投行野村證券21日發表報告指出，考慮到鄭州是大陸全國交通樞紐，河南省是糧食、原物料和蘋果手機等製成品的主要產地，預計此次暴雨和洪水短期內對大陸商業活動和通脹將有實質性影響。

路透報導，不過，野村報告也指出，洪水退去後當地被抑制的消費和投資需求也會釋放，特別是在汽車（很多汽車被毀）和城市基礎設施建設修復和更新方面。

鑒於供應不足和物流受阻，降雨和洪水未來幾周可能會略微提高河南及鄰近省分的食品價格，不過這種影響應該是短暫的。

野村表示，未來幾天降雨可能會延伸到大陸鄰近的城市和省分，由於鄭州位於黃河南岸，洪水可能會蔓延到黃河下游的省分。

野村援引數據指出，河南省去年對大陸全國GDP的貢獻率為5.4%。鄭州是大陸交通網絡最重要的樞紐之一，去年GDP總量為人民幣1.2兆元，占大陸全國GDP的1.2%，總人口為1,260萬。

「千年一遇」連續數日的強降雨下，人口逾千萬的中原大城鄭州變成一片汪洋，造成至少25人死亡，大陸氣象部門預計，包括鄭州在內的河南多地仍有暴雨。大陸國家主席習近平下指示，當前已進入防汛關鍵期，「防汛形勢十分嚴峻。」

鄭州 暴雨

延伸閱讀

蔡總統慰問鄭州暴雨 學者：盼對岸能感受善意

綠委支持總統關心大陸河南災情 「不必過度政治解讀」

河南鄭州3天暴雨破紀錄 相當於被倒進317個西湖

鄭州暴雨致25死7失聯 河南全省120多萬人受災

相關新聞

李克強：保持人民幣滙率基本穩定及下半年進出口增長

大陸總理李克強21日主持國務院常務會議稱，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定；完善宏觀審慎政策框架，構建系統性金融...

野村證券：河南暴雨短期將對大陸商業活動和通脹有實質影響

大陸河南遭遇史上罕見強降雨，對大陸經濟是否有影響？國際投行野村證券21日發表報告指出，考慮到鄭州是大陸全國交通樞紐，河南...

上海「十四五」IC產業規模 年增速拚20%

上海市人民政府網21日公告，提出「十四五」期間，積體電路（IC）產業規模年均增速達到20%左右，力爭在製造領域有兩家企業...

紫光集團公告招募戰略投資者 協助化解公司債務危機

據《財新網》報導，目前正深陷債務危機的大陸紫光集團，正加快推動重整進程。紫光集團管理人20日晚間發布「關於招募戰略投資者...

史上首例！廣交會將線上線下融合舉辦

被視為大陸外貿晴雨表的「中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）」，今年第130屆首次採線上線下融合舉辦，將於10月15日...

時速600地表最快 中國高速磁浮列車出廠

由中國中車研製、具完全自主智慧財產權的時速600公里高速磁浮交通系統，20日上午在山東青島成功出廠，這是世界首套設計時速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。