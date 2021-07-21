野村證券：河南暴雨短期將對大陸商業活動和通脹有實質影響

大陸河南遭遇史上罕見強降雨，對大陸經濟是否有影響？國際投行野村證券21日發表報告指出，考慮到鄭州是大陸全國交通樞紐，河南省是糧食、原物料和蘋果手機等製成品的主要產地，預計此次暴雨和洪水短期內對大陸商業活動和通脹將有實質性影響。

路透報導，不過，野村報告也指出，洪水退去後當地被抑制的消費和投資需求也會釋放，特別是在汽車（很多汽車被毀）和城市基礎設施建設修復和更新方面。

鑒於供應不足和物流受阻，降雨和洪水未來幾周可能會略微提高河南及鄰近省分的食品價格，不過這種影響應該是短暫的。

野村表示，未來幾天降雨可能會延伸到大陸鄰近的城市和省分，由於鄭州位於黃河南岸，洪水可能會蔓延到黃河下游的省分。

野村援引數據指出，河南省去年對大陸全國GDP的貢獻率為5.4%。鄭州是大陸交通網絡最重要的樞紐之一，去年GDP總量為人民幣1.2兆元，占大陸全國GDP的1.2%，總人口為1,260萬。

「千年一遇」連續數日的強降雨下，人口逾千萬的中原大城鄭州變成一片汪洋，造成至少25人死亡，大陸氣象部門預計，包括鄭州在內的河南多地仍有暴雨。大陸國家主席習近平下指示，當前已進入防汛關鍵期，「防汛形勢十分嚴峻。」