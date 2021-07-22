廣交會首次 線上線下融合舉辦

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據廣交會新聞中心21日消息，第130屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）將於10月15日至11月3日在線上線下融合舉辦，總展期20天。這將是廣交會首次線上線下融合舉辦。

中新社報導，受新冠肺炎疫情影響，第127屆至第129屆廣交會在線上舉行。第130屆廣交會將繼續按16大類商品設置51個展區，並在線上線下同步設立「鄉村振興特色產品」展區。其中，線下展按照慣例分三期舉辦，每期展覽時間4天，總面積118.5萬平方公尺，標準展位約6萬個，將重點邀請境外機構（企業）駐中國大陸代表、境內採購商等參會。線上展將增加開發適合線下應用場景和線下引流功能。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵此前稱，線上和線下各有優勢，互為補充，不可替代。廣交會將加快數位化轉型，把數位技術應用於組展、招商和服務各環節，不斷提升數位化和便利化水平，為參展客商創造更多的商業價值；將推動廣交會線上線下一體謀劃、一體推進、一體運營，努力打造線上線下相互促進、相互融合、相互賦能的全天候貿易平台，為全球共贏的貿易合作提供更大舞台。

目前，廣交會展館四期項目現場施工正在開展。該項目總建築面積約58萬平方公尺，是廣交會展館發展史上最大的擴建工程，建成後將助力廣交會展館成為世界最大的會展綜合體之一。

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