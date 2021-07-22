台二代赴陸打拚 盼企業更強更大

福建漳州國峰精機有限公司是台灣桃園本廠以外的第一家旗艦分廠，專業生產針織大圓機。「企業安心發展，離不開好的環境。」台商陳勝裕表示，公司在龍文區耕耘21年來，業績逐年上升，讓他感到暖心的是大陸一旦推出政策，當地相關部門負責人與企業緊密聯繫和交流。

中新社報導，國峰精機是針織大圓機產品生產的代表性企業之一。陳勝裕表示，由於他父親年齡增長，前些年他從廈門到漳州幫父親打理企業，並把家人也接來。

陳勝裕稱，公司已在加拿大、美國、日本、越南、印尼及香港、台灣等地發展了成熟的市場，建立了獨有的工藝技術和開發能力。國峰精機的客戶有很大一批是從建廠開始就購買國峰精機設備的，至今，有些客戶已經從最初擁有十幾台設備的小企業，逐步發展成規模化的上市公司，且這些企業同國峰精機的合作粘性越來越高。

「藉助這樣的良好合作模式，企業的產品技術和服務越來越好，除了客戶提出的需求，國峰精機還會主動對設備進行研發升級改造，幫助客戶更好地應對市場變化。」陳勝裕說，未來致力讓企業的產品精密度再高些，更智能化些。

同樣在大陸逐夢的謝孝傑是漳州富乘健康科技有限公司總經理，台灣彰化人，他是「台二代」，也是不折不扣的「創一代」。謝孝傑表示，2018年10月，他的企業從外地搬遷至龍文區藍田經濟開發區，核心產品是智能水阻划船器，2019年迅速成長為規模以上企業，2020年企業逆勢而上，外貿出口訂單大增，年產值突破1億元人民幣，較2019年增加1倍。

謝孝傑表示，希望未來能更好扎根龍文，做大做強企業，做自己的品牌。這位外表看起來像「90後」的中年人動力十足、對未來信心滿滿。