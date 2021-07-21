銷量、毛利大增 大陸長城汽車上半年淨利年增逾2倍
中國大型汽車製造商長城汽車20日發布業績快報，上半年實現營業總收入人民幣621.59億元（約新台幣2,735億元），年增73%；淨利潤34.98億元（約新台幣153.91億元），年增205.19%。
刊登在上交所官網的公告指出，淨利潤較去年同期增加的主要原因是整車銷量及毛利增加所致，該公司積極推進新能源與智慧化發展，產品結構得以進一步優化，公司盈利能力持續改善。
長城汽車董事長魏建軍今年6月底曾表示，2025年要實現年銷量400萬輛，其中新能源車占比80%，營業收入超過人民幣6,000億元。
今年6月初，長城汽車與大陸車用電池龍頭寧德時代簽署10年長期戰略合作框架協議，雙方將利用自身優勢，基於深度合作關係，提升供需兩端聯動水準、打造高效協同競爭優勢。
長城汽車A股21日收報人民幣50.07元，漲4.55%；長城汽車過去一年已大漲314.19%，過去三個月漲幅亦達29.35%。
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