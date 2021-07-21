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上海「十四五」IC產業規模 年增速拚20%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上海市提出「十四五」期間規劃，積體電路(IC)產業規模年均增速達到20%左右。照片／報系資料照
上海市提出「十四五」期間規劃，積體電路(IC)產業規模年均增速達到20%左右。照片／報系資料照

上海市人民政府網21日公告，提出「十四五」期間，積體電路（IC）產業規模年均增速達到20%左右，力爭在製造領域有兩家企業營收穩定進入世界前列，在設計、裝備材料領域培育一批上市企業。

界面新聞報導，上海市發布的「上海市戰略性新興產業和先導產業發展『十四五』規劃」指出，上海將強化創新平台體系建設、關鍵技術攻關和重大項目布局，持續提升產業能級和綜合優勢。

規劃稱，到2025年，上海將基本建成具全球影響力的積體電路產業創新高地。先進製造工藝進一步提升，晶片設計能力國際領先，核心裝備和關鍵材料大陸國產化水平進一步提高，基本形成自主可控的產業體系。

具體重點發展，包括：

一、積體電路設計。提升5G通信、桌面CPU、人工智能、物聯網、汽車電子等核心晶片研發能力，加快核心IP開發，推進FPGA、絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）、高端微控制單元（MCU）等關鍵器件研發。

二、製造和封測。擴大積體電路成熟工藝產線產能，提高產品良率，提升先進工藝量產規模，繼續加快先進工藝研發。提升特色工藝晶片研發和規模製造能力。進一步提升先進封裝測試產業規模。

三、裝備和材料。加快研製具有國際一流水平的刻蝕機、清洗機、離子注入機、量測設備等高端產品。開展核心裝備關鍵零部件研發。提升12吋矽片、先進光刻膠研發和產業化能力。

上海

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