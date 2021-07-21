紫光集團公告招募戰略投資者 協助化解公司債務危機

據《財新網》報導，目前正深陷債務危機的大陸紫光集團，正加快推動重整進程。紫光集團管理人20日晚間發布「關於招募戰略投資者的公告」，自即日起至9月5日，公開招募可化解紫光集團債務風險的戰略投資者。

紫光集團日前公告，已於7月9日收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》，主要內容為：相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，向法院申請對紫光集團進行破產重整。

7月16日，北京市第一中級人民法院受理對紫光集團的重整申請。

根據20日晚間公告，紫光集團此次計劃引入的戰略投資者，需整體承接紫光集團或紫光集團核心產業，並支持其整體發展。

財新網指出，紫光集團的核心產業分為兩大塊，一是晶片業務，包括下屬企業紫光國微、長江存儲和紫光展銳等，主營業務分別為智能安全晶片、存儲晶片和通訊晶片。

另一塊是雲網板塊，包括紫光股份、紫光雲和紫光華智，分別從事ICT硬體、雲端運算和智能安防。此外，紫光集團還有能源、金融和教育等非核心業務。

根據公告，有意向的戰略投資者應具備晶片產業和雲網產業的管理、運營或併購整合經驗，具備管理紫光集團核心產業的能力，能支持和促使紫光集團下屬核心實體企業「做大做強」。

公告並提出，戰略投資者最近一年經審計的資產總額不低於人民幣500億元（約新台幣2,150億元），或最近一年經審計的歸屬於母公司所有者的凈資產不低於人民幣200億元，若「在相關產業領域具備優勢戰略地位或豐富產業經驗的，可適當放寬」。

紫光集團成立於1993年，前身為北京清華大學科技開發總公司，目前控股股東為清華控股，為清華大學校辦企業。2012年後，紫光集團在董事長趙偉國帶領下，密集布局晶片產業，曾被視為大陸在半導體領域的「國家隊」。

但在瘋狂併購和擴張下，紫光集團的債務快速膨脹，並在去年11月就傳出債務違約。

根據大陸的「企業破產法」，在法院裁定受理重整申請後，管理人應在6個月內，同時向法院和債權人會議提交重整計劃草案，如有正當理由，可由法院裁定延期三個月。