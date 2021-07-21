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史上首例！廣交會將線上線下融合舉辦

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
圖為廣州輕出集團股份有限公司人員在第129屆廣交會官網上直播。中新社
圖為廣州輕出集團股份有限公司人員在第129屆廣交會官網上直播。中新社

被視為大陸外貿晴雨表的「中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」）」，今年第130屆首次採線上線下融合舉辦，將於10月15日至11月3日在線上線下融合舉辦，總展期20天。

大陸商務部官網21日公告，本屆廣交會將繼續按16大類商品設置51個展區，並在線上線下同步設立「鄉村振興特色產品」展區。

其中，線下展按照慣例分三期舉辦，每期展覽時間四天，總面積118.5萬平方公尺，標準展位約6萬個，將重點邀請境外機構、企業駐華代表、採購商等參會。線上展將增加開發適合線下應用場景和線下引流功能。

廣交會號稱是大陸歷史最長、規模最大、商品種類最全的綜合性國際貿易盛會。

因應新冠病毒疫情防控，上一屆廣交會採網上舉辦，境內外參展企業近2.6萬家，共有來自加拿大、巴西、韓國等28個國家和地區的340家企業參展。

疫情 加拿大

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