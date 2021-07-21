快手、騰訊、淘寶等涉兒童色情 遭約談罰款
大陸官方持續整頓網路安全，網信辦21日公告，近期約談快手、騰訊旗下QQ、阿里巴巴旗下淘寶、新浪微博、小紅書等平台負責人，針對平台傳播兒童「軟色情」表情包、利用未成年人性暗示短影音引流等問題，責令限期整改，全面清理處置違法訊息和帳號，並對平台祭出罰款處罰。
所謂「軟色情」是指表面看似合法，但打著色情的擦邊球。大陸國家網信辦曾明確表示，網上「軟色情」信息違背公序良俗，汙染社會風氣，尤其危害青少年身心健康，將集中整治利用「軟色情」信息吸引點閱、賺取流量的平台和帳號。
信報財經報導，大陸網信辦表示，為營造未成年人良好上網環境，有效解決網路生態突出問題，大陸國家網信辦決定即日起啟動「暑期未成年人網絡環境整治」專項行動。
網信辦要求，嚴禁16歲以下未成年人出鏡直播，嚴肅查處炒作「網紅兒童」行為，同時禁止誘導未成年人打賞行為；全面清理在線課程中色情低俗、血腥暴力及其他導向不良內容；清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等內容的「邪典」視頻。
大陸官方還表示，將深入清理利用兒童形象製作的「軟色情」表情包，嚴查教唆誘導未成年人輕生約死、拍攝交易色情低俗視頻的群組帳號。
專項行動期間，將進一步加大對違法違規行為的處置處罰力度，對於侵害未成年人合法權益的問題，保持「零容忍」態度，堅持露頭就打、從嚴從重，大力整治網上危害未成年人身心健康問題亂象。
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