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鄭州史上最慘洪災 工業富聯捐贈4.3億元
河南省鄭州近日遭暴雨襲擊，工業富聯微信公眾號21日消息，工業富聯代表富士康集團，宣布捐款人民幣1億元（約新台幣4.3億元），用於河南當地的救災工作和災後重建。
新浪科技報導，工業富聯董事長李軍旗表示，作為河南人，希望家鄉挺住，鄉親平安；以工業回報社會，矢志不渝。截止目前，工業富聯各河南子公司的人員安好、生產運轉正常。公司將繼續在確保員工安全的前提下，保證經營生產，為災後的經濟恢復做出貢獻。
公開信息顯示，富士康科技集團在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是富士康為蘋果生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。
河南省近日遭遇極端暴雨，降雨量打破歷史紀錄，32座大中型水庫水位超限。省會鄭州市全城「泡」在水中，斷水、斷電、斷交通的癱瘓狀態，傳出多人死亡、失蹤。目前約有10萬人緊急避難。
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