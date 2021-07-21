快訊

WFH萬歲：疫後人力荒？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

影／河南鄭州千年一遇暴雨來襲10萬人緊急避難 已導致12人死亡

中資完成收購後 英最大晶片廠失政府補貼

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下公司收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。照片／法新社
大陸半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下公司收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。照片／法新社

英國《電訊報》報導，大陸半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下安世半導體有限公司（Nexperia）收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。

消息稱，Newport易主後，英國研究與投資局（UKRI）根據政府指令，停止對該工廠提供任何形式的補助。

安世半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是大陸半導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為安世。

大陸受限於晶片製造技術，四處尋求突破口。本月較早時，有媒體報導，中資半導體公司「安世半導體」，傳出以6,300萬英鎊，收購Newport。Newport位於南威爾斯紐波特，是英國少數半導體製造商之一。

英國首相約強生在本月初被問及有關事宜時稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，強生已下令對收購展開國安調查。

半導體 英國 強生

延伸閱讀

英格蘭「瘟疫自由日」之後：試煉染疫的10萬少年兄？

英國病例激增仍解封 科學家批涉險進入未知境地

強生拒抵制北京冬奧 查中企收購「但不想趕走中資」

梅克爾對英國的告別訪問 稱「友好但不親熱」

相關新聞

中資完成收購後 英最大晶片廠失政府補貼

英國《電訊報》報導，大陸半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下安世半導體有限公司（Nexperia）收購英國最大晶片...

中國大陸蘋果、Nike供應商避用新疆勞工 怕遭強迫勞動非議

華爾街日報周二（20日）報導，中國大陸的蘋果（Apple）供應商，以及其他製造輸美產品的廠商，現在都開始避免僱用來自新疆...

上海社零總額9048億 增3成

上海市商務委19日發布統計數據，今年上半年，上海社會消費品零售總額達到9048億元人民幣，同比增長30.3%，增幅高出大...

上海人均可支配收入 首破4萬元

大陸國家統計局日前公布1至6月31個省分居民可支配收入情況，數據顯示，人均可支配收入最高的上海市上半年首次突破人民幣4萬...

食交會晉江開幕 千餘家參展創新高

第五屆海峽兩岸食品交易會暨第八屆閩台（泉州）食品交易會（簡稱食交會）20日在福建晉江開幕，吸引了兩岸食品業界以及德國、英...

「華龍一號」首台主泵泵殼 成功出廠

由國機重裝所屬二重裝備研製的融合後「華龍一號」首堆首台主泵泵殼，近日成功從四川德陽發運出廠。作為主泵國產化關鍵部件，該泵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。