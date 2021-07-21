中資完成收購後 英最大晶片廠失政府補貼
英國《電訊報》報導，大陸半導體巨頭聞泰科技（Wingtech）旗下安世半導體有限公司（Nexperia）收購英國最大晶片製造商（Newport Wafer Fab）後，英國相關部門已經停止補助該工廠。
消息稱，Newport易主後，英國研究與投資局（UKRI）根據政府指令，停止對該工廠提供任何形式的補助。
安世半導體公司總部雖然在荷蘭，卻是大陸半導體巨頭聞泰科技麾下的全資子公司。聞泰科技於2016年收購飛利浦的半導體分支後，後者易名為安世。
大陸受限於晶片製造技術，四處尋求突破口。本月較早時，有媒體報導，中資半導體公司「安世半導體」，傳出以6,300萬英鎊，收購Newport。Newport位於南威爾斯紐波特，是英國少數半導體製造商之一。
英國首相約強生在本月初被問及有關事宜時稱，不希望中資感到「仇中情意結」，以致放棄在英國進行任何投資。不過，在多名國會議員的施壓下，強生已下令對收購展開國安調查。
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