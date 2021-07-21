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北京商品房銷售面積 增65%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京市統計局副局長、新聞發言人朱燕南19日發布新聞表示，2021年上半年，北京商品房銷售面積為488.7萬平方米，同比增長65%，兩年平均增長12.3%。

中新社報導，上半年，北京保障性住房建設穩步推進，新開工面積佔商品房新開工面積的49.3%。上半年，北京房地產開發投資同比增長18.1%，兩年平均增長10.8%。　　

截至6月末，北京商品房施工面積13082.5萬平方米，同比增長9.3%。其中，住宅施工面積6381.4萬平方米，增長12.8%。

針對前6個月北京市場消費情況，朱燕南介紹說，上半年，北京市場總消費額同比增長22.1%，兩年平均增長3.0%。其中服務性消費同比增長23.1%，兩年平均增長5.2%；實現社會消費品零售總額7227.5億元（人民幣，下同），同比增長21.0%，兩年平均增長0.6%。

社會消費品零售總額中，分消費形態看，商品零售6666.3億元，同比增長18.2%，兩年平均增長1.1%；餐飲收入561.2億元，同比增長68.0%，兩年平均下降4.9%，降幅比一季度收窄4.2個百分點。

在市場消費方面，從分商品類別看，上半年，北京限額以上批發和零售業中，通訊器材類、日用品類和文化辦公用品類商品零售額同比分別增長31.3%、28.4%和24.6%，兩年平均分別增長33.7%、18.4%和5.3%。

北京 房地產 人民幣

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