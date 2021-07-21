陸示警養豬戶 「不要賭市場」

大陸農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員辛國昌昨天提醒廣大養豬場戶，高利潤階段已經結束，要加快淘汰低產的母豬，不要「賭市場」。

中新社報導，大陸豬肉在一年多前嚴重短缺，以致眾多養豬戶爆增，但近來豬肉價格一直下跌，在20日的大陸農村農業部記者會上，辛國昌表示，從2月份開始，生豬價格連續5個月下降，降到6月末，全國集貿市場豬肉零售價格是每公斤24.6元（人民幣，下同），比去年2月份歷史最高價59.64元下降一半以上。

辛國昌稱，目前價格下降最主要原因在於產能恢復較好，市場供應隨之增加。據國家統計局統計，6月末全國能繁母豬存欄4564萬頭，相當於2017年末的102%，生豬存欄4.39億頭，恢復到2017年末的99.4%。上半年豬肉產量2715萬噸，同比增加35.9%，供求形勢持續改善。

中國農業農村部對定點屠宰企業統計，6月份規模以上屠宰企業屠宰量2200萬頭，同比增加66%。

未來市場走勢如何？辛國昌認為，下半年整個消費會有所增加，但從生產增長慣性看，豬肉供應也會有所增加。綜合兩方面因素分析，可能未來一段時期豬肉市場供需總體平衡。隨著消費趨旺，可能養豬能够回到正常利潤水平。

他提醒廣大養豬場戶，養豬高利潤階段已經結束，不要「賭市場」。