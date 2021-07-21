舟山港吞吐量 同比增長6.72%

據浙江省舟山市港航和口岸管理局最新統計，2021年上半年該市共完成港口貨物吞吐量3.03億噸，同比增長6.72%，完成年度計劃的50.05%。其中外貿貨物吞吐量9939.63萬噸，同比增長10.44%。

中新社報導，作為中國（浙江）自由貿易試驗區的重要組成部分，舟山片區以「推進以油氣全產業鏈為核心的大宗商品投資便利化、貿易自由化」作為自貿區建設重點。

從舟山市港口生產報表來看，2021年上半年，油氣增勢持續向好，共完成7026.08萬噸，同比增長15.18%。

「一方面是中國國內原油進口需求拉動，另一方面是浙石化產能加速釋放，成品油出港量大幅增加」。據舟山市港航和口岸管理局江海聯運協調處處長俞韶華表示，2021年以來，為推動油氣全產業鏈引擎強勢發力，該市採取應急疏港等非常規舉措，高效破解企業油輪「滯港」、產成品「脹庫」難題，外釣油品碼頭、新奧LNG碼頭等增幅均在20%以上。

近日，滿載33.38萬噸進口鐵礦石的中國香港籍礦船「明青」輪順利靠泊舟山鼠浪湖礦石中轉碼頭1號泊位，至此，鼠浪湖碼頭累計接卸全球最大40萬噸礦船，已達到200艘次。

鼠浪湖碼頭生產火熱場景，從側面反映出該市港航經濟一路走高。「從主要貨種來看，鐵礦石增長態勢穩定，油、煤、糧等增幅均在兩位數以上」。俞韶華表示，2021年上半年，該市在嚴防國外疫情輸入的形勢下，通過內挖潛力、外拓市場等使港口經濟實現穩中有進、進中提質。

以糧食為例，2021年以來糧食表現一直搶眼，上半年共完成636.24萬噸，同比增長63.2%。

與此同時，老塘山港區可以同時接靠5艘「巴拿馬」型國際航行船舶靠泊，單泊位作業能力達到2.50萬噸/天，港區腹地已投產67萬噸庫容，「前港後廠」優勢效能突出，有效拓展了增量貨源。另外，數據顯示，2021年上半年老塘山碼頭完成糧食589.26萬噸，同比增長65.16%。

目前，舟山口岸船舶進出港申報數據從1206項壓縮至371項，取消47類、70餘種合計150多頁紙質材料，辦理船舶進出港手續從原來16小時壓縮至2小時。