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「華龍一號」首台主泵泵殼 成功出廠

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「華龍一號」首台主泵泵殼，成功從四川德陽發運出廠，圖為「華龍一號」RSR750型核主泵全流量試驗台泵殼。圖／本報四川德陽傳真
「華龍一號」首台主泵泵殼，成功從四川德陽發運出廠，圖為「華龍一號」RSR750型核主泵全流量試驗台泵殼。圖／本報四川德陽傳真

由國機重裝所屬二重裝備研製的融合後「華龍一號」首堆首台主泵泵殼，近日成功從四川德陽發運出廠。作為主泵國產化關鍵部件，該泵殼將用於漳州核電一期項目1號機組。該設備也是漳州項目發運的首台主設備，將在「華龍一號」批量化建設歷史上，留下濃厚的一筆。

福建漳州核電一期項目，將建設兩台大陸自主知識產權的「華龍一號」核電機組。二重裝備承擔了該項目1、2號機組6台主泵泵殼產品研製任務。核主泵位於核島心臟部位，主要作用是為反應堆壓力容器高溫液體提供動力與蒸發器進行能量轉換，是核電運轉控制水迴圈的關鍵設備。

二重裝備率先使用了泵殼內壁堆焊全自動焊接技術、安全端全自動焊接技術，攻克了不規則、大截面、特大壁厚的異形複雜鍛件製造技術，圓滿解決了堪稱世界級難題的-21℃落錘指標性能要求問題。

目前，漳州項目1號機組剩餘的2台主泵泵殼內壁堆焊、安全端焊接均一次性合格，標誌著二重裝備已完全掌握主泵泵殼設備製造的核心技術。

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