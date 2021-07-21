食交會晉江開幕 千餘家參展創新高

第五屆海峽兩岸食品交易會暨第八屆閩台（泉州）食品交易會（簡稱食交會）20日在福建晉江開幕，吸引了兩岸食品業界以及德國、英國、馬來西亞等國家和地區的1000多家企業參展，參展規模及企業數量創歷史新高。

中新社報導，作為中國最大的休閒食品專業展會之一，本屆食交會集產品展示、技術共享、貿易投資、文化交流於一體，設有台灣館、進口館、晉江及石獅伴手禮館、潮州名優食品館等特色展區，展出面積達6萬平方米。

在台灣館，第三次參加食交會的台企「唯王食品」展位前香氣四溢，有著台式古早味月餅之稱的芝麻蛋黃台式鹵肉大餅、招牌一口腸等烘焙食品，吸引眾多參觀者駐足品嚐、洽談、購買。

唯王（福建）食品有限公司執行長凌大偉表示，今年展會人流量更大，更熱鬧，他們也聯繫很多代理商過來現場看展、試吃、交流。對烘焙行業很重要的中秋節，他們研發不少新產品，希望通過食交會尋找合作機會。

晉江市委書記張文賢表示，食交會是推動閩台兩地食品產業協作發展的重要展會，也是深化閩台合作的前沿窗口。近年來，海峽兩岸食交會不斷推陳出新、內延外拓，規格逐年提升，內涵更加豐富，品牌效應與影響力與日俱增，已成集產品展示、技術共享、貿易投資、文化交流於一體的載體平台。

為期3天的本屆食交會還將舉辦2021年海峽兩岸食品行業頒獎典禮、海峽兩岸名優食品推介會、第三屆中國休閒食品工藝技術高峰論壇、全國食品商協會座談會、阿里巴巴1688超級重點商家食品行業交流會等活動，著眼行業未來發展，為新形勢下企業把握商機、開拓市場提供各種專業渠道。