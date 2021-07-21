「嵐商回歸」有成 平潭台企翻倍

福建平潭綜合實驗區表示，自2018年下半年平潭啟動實施「嵐商回歸工程」以來，截至目前已累計簽約嵐商項目78個、總投資516.94億元（人民幣，下同）。其中已落地項目27個，投資額149.21億元。

中新社報導，平潭19日舉辦嵐台企業發展暨嵐商回歸創業大會。海內外僑商、台灣知名企業、嵐商企業和有關協會商會等近200名企業家代表齊聚，共謀發展。

2018年，平潭成立嵐商回歸創業領導小組，實施「嵐商回歸工程」，多名知名嵐商悉數回歸洽談項目，掀起一波嵐商回歸潮。

「嵐商回歸工程」已落地項目中，台灣苗木推廣示範項目、火龍果農業科技旅遊區、海峽兩岸水產養殖實驗基地等3個項目已建成投產，投資額合計3億元；中恩新型綠色環保商品砂漿、嵐發萬噸冷鏈、瑞億機械和海上救生設備等4個項目已開工，投資額合計12.47億元。

嵐商、新城控股集團股份有限公司平潭項目公司負責人張廣軍表示，該公司的項目—福建平潭吾悅廣場預計明年底開業，將助力平潭旅遊商貿業態的轉型提質，推動經濟效益和社會效應雙效統一，助力平潭國際旅遊島建設。

大會現場還簽約13個產業項目，包括旅遊文化康體、新興產業、傳統優勢產業提昇等領域，如平潭 · 海峽戀島二期、海洋牧場暨現代海洋漁業園區項目、嵐台海上應急救援基地等，總投資額145.4億元。

截至目前，在平潭落地的台企近1300家，比2017年翻一番；常住台胞數3千多人、是2017年的3.5倍；引進台籍社區營造師64名，培育兩岸融合試點村92個；台灣創業園、北港文創村等一批對台融合基地，吸引了3300多名台青實習就業。