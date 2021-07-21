上海社零總額9048億 增3成

上海市商務委19日發布統計數據，今年上半年，上海社會消費品零售總額達到9048億元人民幣，同比增長30.3%，增幅高出大陸全國7.3個百分點。除了消費市場規模巨大，上海還引領著消費潮流，據統計，世界知名高端品牌在上海的集聚度超過90%，上海首店、旗艦店數量居全國第一。

中新社報導，19日，大陸商務部宣布，經國務院批准，在上海市、北京市、廣州市、天津市、重慶市，率先開展國際消費中心城市培育建設。上海市商務委負責人表示，當前，上海正在全力打造國內大循環中心節點和國內國際雙循環戰略鏈接，承接建設國際消費中心城市這一重要任務，將為上海吸引集聚全球消費資源、提升消費功能和能級、加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市提供重要的動力源、增長極和支撐點。

上海圍繞建設國際消費中心城市戰略目標，將優化消費購物環境、提升消費供給質量，釋放高端消費、在線消費、服務消費、外來消費和夜間消費潛力，加快推動消費提質擴容，打造全球新品首發地、全球消費目的地，構建與具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市相匹配的商業文明，全面打響「上海購物」品牌。