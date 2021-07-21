上海人均可支配收入 首破4萬元

大陸國家統計局日前公布1至6月31個省分居民可支配收入情況，數據顯示，人均可支配收入最高的上海市上半年首次突破人民幣4萬元（約新台幣17萬元），以4萬357元居第一位。

第一財經報導，大陸國家統計局發布的資料顯示，上半年，全國居民人均可支配收入1萬7642元，按年名義成長12.6%，受到去年上半年低基數的影響，兩年平均成長7.4%，比第一季加快0.4個百分點。

扣除價格因素後，年實際成長12%，2年平均成長5.2%，略低於經濟增速。

以地區來看，有10個省市上半年居民人均可支配收入高於全國水準，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧和重慶，其中前7名的省分人均可支配收入都超過2萬元。

上半年上海人均可支配收入首次突破4萬元大關，以4萬357元居首位，是上半年唯一一個突破4萬元的省分。上海2020年整年居民人均可支配收入為7萬2232元，同樣居全國首位。

北京市則以3萬8138元緊隨其後，其餘省分與上海、北京都有較大的差距。

報導說，上海和北京城鎮化率都接近9成，兩地的現代服務業最為發達，而資訊軟體和資訊技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業等高收入行業也多集中於上海與北京。

上海、北京之後，浙江上半年居民人均可支配收入首次突破3萬，以3萬998元位居第3，也較其後的江蘇、天津、廣東高出不少。

報導說，以消費來看，上半年全國居民人均消費支出1萬1471元，比去年同期名義成長18.0%，扣除價格因素，實際成長17.4%。當中，上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖北9省份人均消費超全國平均水準。