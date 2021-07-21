聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海人均可支配收入 首破4萬元

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導

大陸國家統計局日前公布1至6月31個省分居民可支配收入情況，數據顯示，人均可支配收入最高的上海市上半年首次突破人民幣4萬元（約新台幣17萬元），以4萬357元居第一位。

第一財經報導，大陸國家統計局發布的資料顯示，上半年，全國居民人均可支配收入1萬7642元，按年名義成長12.6%，受到去年上半年低基數的影響，兩年平均成長7.4%，比第一季加快0.4個百分點。

扣除價格因素後，年實際成長12%，2年平均成長5.2%，略低於經濟增速。

以地區來看，有10個省市上半年居民人均可支配收入高於全國水準，分別是上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東、遼寧和重慶，其中前7名的省分人均可支配收入都超過2萬元。

上半年上海人均可支配收入首次突破4萬元大關，以4萬357元居首位，是上半年唯一一個突破4萬元的省分。上海2020年整年居民人均可支配收入為7萬2232元，同樣居全國首位。

北京市則以3萬8138元緊隨其後，其餘省分與上海、北京都有較大的差距。

報導說，上海和北京城鎮化率都接近9成，兩地的現代服務業最為發達，而資訊軟體和資訊技術服務業、金融業、科學研究和技術服務業等高收入行業也多集中於上海與北京。

上海、北京之後，浙江上半年居民人均可支配收入首次突破3萬，以3萬998元位居第3，也較其後的江蘇、天津、廣東高出不少。

報導說，以消費來看，上半年全國居民人均消費支出1萬1471元，比去年同期名義成長18.0%，扣除價格因素，實際成長17.4%。當中，上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、重慶、湖北9省份人均消費超全國平均水準。

上海 北京 廣東

延伸閱讀

曾在昆山爆炸事故臨危受命 杜小剛晉升為江蘇最年輕市委書記

中國各省上半年人均可支配收入 上海17萬居首

上海、廈門今日均傳出來自台灣新冠確診病例

上海新增2例來自台灣新冠確診病例

相關新聞

上海人民幣自由兌換 試點

大陸進一步探索開放資本帳，針對外幣兌換，資金進出自由，上海打前鋒。中國人民銀行研究局局長王信昨（20）日在國新辦發布會上...

蔡崇信砸43億買曼哈頓豪宅

阿里巴巴聯合創始人、NBA布魯克林籃網隊老闆蔡崇信，斥資1.57億美元（約新台幣43.9億元）買下曼哈頓兩層豪宅，創下美...

「嵐商回歸」有成 平潭台企翻倍

福建平潭綜合實驗區表示，自2018年下半年平潭啟動實施「嵐商回歸工程」以來，截至目前已累計簽約嵐商項目78個、總投資51...

上海社零總額9048億 增3成

上海市商務委19日發布統計數據，今年上半年，上海社會消費品零售總額達到9048億元人民幣，同比增長30.3%，增幅高出大...

上海人均可支配收入 首破4萬元

大陸國家統計局日前公布1至6月31個省分居民可支配收入情況，數據顯示，人均可支配收入最高的上海市上半年首次突破人民幣4萬...

食交會晉江開幕 千餘家參展創新高

第五屆海峽兩岸食品交易會暨第八屆閩台（泉州）食品交易會（簡稱食交會）20日在福建晉江開幕，吸引了兩岸食品業界以及德國、英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。