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亞洲開發銀行預測今年大陸GDP 增長達8.1%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
亞洲開發銀行預測今年大陸經濟增長率有望達到8.1%。（圖／取自新浪網）
亞洲開發銀行預測今年大陸經濟增長率有望達到8.1%。（圖／取自新浪網）

亞洲開發銀行20日發布的「2021年亞洲發展展望」補充報告預測，今年大陸經濟增長率有望達到8.1%，與該行4月分的預測持平。

新華社報導，報告顯示，受工業生產、出口與服務貿易等拉動，大陸經濟將保持增長趨勢，報告預測2022年大陸經濟增長率將達5.5%。

報告認為，儘管今年新冠肺炎疫情仍是地區發展面臨的最大挑戰，亞太地區發展中經濟體將迎來經濟復甦，經濟增長率有望達到7.2%，比先前預期下降0.1個百分點。

報告預測，今年東亞和南亞地區經濟增速將領先於其他地區，增長率將分別達到7.5%和8.9%。東南亞地區增長率為4%，中亞地區為3.6%，太平洋地區為0.3%。

亞洲開發銀行是聚焦亞太地區發展的多邊開發銀行，成立於1966年，總部設在菲律賓首都馬尼拉，「亞洲發展展望」是亞行的年度旗艦經濟報告，對亞太地區經濟發展做出預測。

新冠肺炎 馬尼拉 GDP

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