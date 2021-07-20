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中芯紹興擬A股IPO 中芯國際為二股東

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
中芯紹興計劃在A股上市，中芯國際為第二大股東。浙江新聞網
中芯紹興計劃在A股上市，中芯國際為第二大股東。浙江新聞網

大陸證監會浙江局網站日前公布中芯紹興擬A股IPO，中芯國際為第二大股東，持股19.57%。

目前中芯紹興無控股股東和實際控制人，公司第一大股東為紹興市越城區積體電路產業基金，持股比例為22.70%，該基金主要投資人為紹興市高新技術產業開發區管委會；中芯國際為第二大股東，持股19.57%。

中芯紹興成立於2018年3月，以微機電（MEMS）和功率器件（power）工藝技術為基礎，專注於功率、傳感和傳輸應用領域，提供特色工藝積體電路新品及模組封裝的代工服務與製造。

每日經濟新聞報導，一直以來，晶片製造行業薪資普遍低於晶片設計，這也導致製造行業員工流失率居高不下，而中芯紹興在建廠的同時，也在配套建設員工生活園區，例如給一期項目配套的住宅，就以不高於每平方公尺人民幣7,000元的價格，出售給紹興市越城區積體電路製造工作人員。

根據中芯紹興官網，2018年5月18日，中芯紹興項目正式開工奠基，項目位於越城區皋埠鎮，總投資人民幣58.8億元，用地207.6畝，新建14.65萬平方公尺的廠房，建設一條積體電路8吋晶片製造生產線和一條模組封裝生產線，一期規劃建設總用地面積13萬平方公尺。

項目於2019年6月結構封頂，2020年1月正式投產，形成晶片年出貨51萬片和模組年出貨19.95億顆的產業規模，規模化量產麥克風、慣性、射頻、MOSFET以及IGBT等產品的晶片和模組。

管理層方面，董事長丁國興曾長期擔任紹興銀行董事長，總經理趙奇擁有25年積體電路工作經驗，其中14年在華虹NEC，9年在中芯國際，歷任華虹NEC設備工程師、設備主管、工業工程主管、計畫部總監，中芯國際企業規劃中心資深總監。

值得注意的是，中芯紹興旗下還有一家房地產開發公司中芯置業，該公司為中芯紹興全資子公司，主要從事房地產開發、銷售、商品房、房地產資訊諮詢、物業管理、房屋租賃等。中芯紹興官網也顯示，公司薪酬福利中住房部分包括員工福利房、人才公寓和公司宿舍。

另，紹興市濱海新區管委會近期公布中芯紹興二期項目，項目計畫投資人民幣160億元，為6吋化合物器件晶圓製造和8吋特色工藝生產線。

中芯 房地產

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