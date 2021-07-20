林鄭月娥：選擇移民是個人意願 港府堅守出入境自由

香港特區行政長官林鄭月娥20日表示，歷史上香港每隔一段時間就會有移民趨勢，選擇移民是個人意願，港府只會堅守香港「基本法」下市民享有的出入境自由。

大陸去年中頒布並實施港版國安法引發香港新一波移民潮。香港官方公布的人口統計數據顯示，去年淨遷出香港的人口為6.6萬，中青年是移民主流。投資移民公司對香港高收入人士的調查也顯示，正在移民和考慮移民的比例也高達84%

路透報導，針對香港的移民人潮，林鄭月娥20日出席行政會議前會見媒體時表示，不會對移民人士有任何特定看法，但會告訴他們香港的前景非常好，經過大陸中央訂立香港國安法和完善香港選舉制度的保障下，香港在大陸中央「十四五」規劃和粵港澳大灣區的發展中將有無限機遇。

她說：「如對香港有歸屬感，願意在香港打拼的人，現在就是最好時刻。」

港府之前宣布，「2021年入境（修訂）條例」將於8月1日起生效，當中賦權香港保安局局長落實預先通報旅客資料系統，有關工作正在研究中，不會在現階段生效。