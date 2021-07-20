網路巨頭改變工時 員工憂心變相減薪

大陸多家知名網路企業近來大幅更動工時政策，包含取消996、大小周等。專家認為需搭配優化工作效率的措施，避免引發負面效果。有些員工則擔心工作量不變，但加班費變少，是變相減薪。

最近這一個多月，大陸多家網路巨頭不約而同開始調整工時政策，宣布取消與加班相關的規定。

第一財經報導，美團旗下社區團購業務「美團優選」近日發布通知，從本周起取消「大小周」；字節跳動也在9日宣布，自8月起取消隔周周日加班的安排，若個人或團隊有加班需求，要另外申請。

騰訊旗下光子工作室，在6月中發布通知，要求員工每周三需在晚上6時前離開辦公室，其餘工作日不得在辦公室待超過晚間9時。被視為挑戰996制度，一時間引發議論。

大小周與996都是大陸網路企業特有工時制度，前者是指「一周休假一天，一周休假兩天」，後者則是指「上午9時到晚上9時，每周工作6天」。

報導引述北京大學法學院助理教授閻天指出，「從法律上來講，大小周制度並不一定違法。」

他說，執行大小周制度的網路企業，在「小周」時相當於安排員工用休息日加班。只要按照勞動法規，小周出勤時支付雙倍或以上的工資，而每個月的總加班時間不能超過36小時。此外，保證員工每周有一次連續24小時以上的休息。

然而，改變工時的政策雖然看來立意良善，但並不是所有的勞工都埋單，有些人擔心，工時變短，工作量卻沒有改變，失去賺加班費的機會反而使薪水變相減少。字節跳動CEO梁汝波日前表示，經過公司內部調查，1/3的人不支持取消大小周。

報導引述一名進入字節跳動任職近3年的李姓員工說法，當時願意進入字節跳動，就是看上「大小周，2倍加班費」。她說，雖然需要將幾乎全部的時間和精力投入工作，犧牲自己愛好甚至生活，但是為了在大城市站穩，「需要這份可觀薪資提供的安全感」。

一般輿論認為，調整工時的目的，是為了優化工作流程、節省人力成本。閻天指出，目前政府相關部門正在醞釀制定新的勞動法規，工時問題可望得到全面規範。