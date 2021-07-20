中外投資北京豐台區 100項目簽約

世界創新組織在麗澤金融商務區設立亞太區組織總部、普洛斯集團投資在豐台建設國際數字智造產業園…上周，100個項目在北京南部的豐台區集中簽約，其中現場簽約代表項目30個、高校科研院所合作平台4家，現場簽約項目投資額超1800億元（人民幣，下同）。

中新社報導，17日集中簽約的100個項目涵蓋金融、科技、外資和平台四大類。簽約項目中，不乏知名外資企業和機構的身影。倫敦證券交易所旗下路孚特信息服務（中國）有限公司作為高端商務服務新名片，為全球金融市場交易所及全球3萬餘家金融機構提供金融信息模型和數據服務，簽約入駐豐台區；世界創新組織將在麗澤金融商務區設立亞太區組織總部，在全球範圍內為創新科技企業提供市場服務指導；中德合資成立的軌道公司入駐中關村豐台園，以全球頂尖技術為軌道交通產業發展提供有力支撐。

豐台區是北京市軌道交通產業的唯一承載區，中關村豐台園聚集了上百家軌道交通企業，收入規模連續五年突破千億元。繼與豐台區合作共建「軌道交通創新基地」之後，北京交通大學將在豐台園設立知識產權與技術轉移分中心，進一步豐富軌道交通「政、產、學、研、用」產業鏈條。

北京市豐台區區長初軍威表示，作為首都南北均衡發展戰略和新一輪城南行動計畫的「主戰場」，豐台區發展已經邁入快車道，各方面優勢集中顯現。豐台區即將釋放1000萬平方米以上的產業空間。正在建設的麗澤城市航站樓將實現20分鐘直達北京大興國際機場。累計實施了三個階段的城南行動計畫重點項目240餘項。

初軍威指出，隨著「兩區」（國家服務業擴大開放綜合示範區、中國<北京>自由貿易試驗區）開始建設，豐台區將重點圍繞金融、科技、文化、商務四大產業領域，大力培育產業發展新優勢，助力打造支撐首都高質量發展的「主陣地」。