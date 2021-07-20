疫後看好旅遊 旅博會人氣火爆

儘管大陸跨境遊還未恢復，但諸多海外旅遊機構和企業看好大陸疫後的旅遊經濟，已經做好深耕大陸旅遊消費市場的各種準備工作。

新華社報導，「上半年，阿里接待遊客量超過43萬人次，旅遊收入達到4.98億元，分別較2019年同期增長55.5%和41.88%。現在是暑期出遊高峰，人們出遊熱情高漲，我想趁著展會好好推薦我們阿里，吸引更多遊客。」西藏阿里地區旅遊發展局的工作人員吳蘅洋在2021西安絲綢之路國際旅遊博覽會上表示。

為期三天的博覽會吸引來自15個國家和地區的駐華使節、展商，國內31個省（區、市）和新疆生產建設兵團的800餘家文旅企業、機構參展。一批極具發展潛力的文旅項目進行現場洽談簽約，其中陜西省重點項目推介會成功簽約174.78億元。

旅博會上的人氣火爆是當前中國旅遊產業強勢復甦的一個縮影。據中國旅遊研究院近期發布的「2021年上半年旅遊經濟運行分析報告」顯示，預計今年上半年，大陸國內遊客達23.55億人次，恢復至2019年的77%，較2020年同期增長153%；國內旅遊收入為1.95萬億元，恢復至2019年的70%，較2020年增長208%。

文化和旅遊部國際交流與合作局副局長張西龍在16日的開幕式上說，當前旅遊業的復工復產及疫後振興，對提振民眾信心、催生新業態、提升社會復原力和推動可持續發展方面的作用凸顯。

參展期間，不時有旅行社和景區的負責人找到去哪兒網目的地營銷副總裁高子立對接洽談。高子立說，「疫情期間，消費者線上消費習慣得到培養，旅遊與數字經濟融合進一步加深，越來越多的傳統旅遊業從業者主動與線上平台合作，開發新產品，尋求新機遇。」

除此之外，提升品質、重視體驗、滿足個性化需求成為線上線下旅遊機構的發展共識。韓國旅遊局發展局北京辦事處江原道所長崔艷指出，提供精選「菜單式」服務是未來旅遊業發展的重要路徑之一，價格已經不是人們選擇旅遊服務的首要因素，追求品質的趨勢越來越明顯，「菜單式」服務能夠滿足不同人群的出遊需求，保證旅遊品質。