廣州地產回升 商鋪成交量最明顯

2021年上半年，廣州商業地產市場整體回升向好，三類商用物業（寫字樓、公寓和商鋪）成交同比上升，其中商鋪市場升幅最為明顯。

中新社報導，合富大數據19日發布的統計數據顯示，上半年廣州商鋪成交達到32.3萬平方米，同比環比升幅均較可觀，分別為62%和27%。新增供應量17.5萬平方米，同比去年上半年上漲17%，環比下半年上升48%。其中成交量較高的區域為南沙區和番禺區，與住宅相關聯的商鋪占較高比例。

寫字樓市場方面，從供求走勢來看，上半年寫字樓的供應量創近期新高，遠高於成交量。

數據顯示，上半年寫字樓新增供應量為70.3萬平方米，同比上升417%。成交40萬平方米，同比上升52%。成交區域主要集中在花都區和番禺區，占全市總成交量的六成以上。

與寫字樓的情況相反，受一級土地市場的開發限制影響，公寓市場供應量近年趨於下降。數據顯示，上半年公寓市場的供應量僅29.1萬平方米，同比下降23%。

合富大數據分析認為，對比受新冠疫情影響最深的去年同期，2021年上半年廣州商業地產市場迎來了成交量整體回升，另一方面大宗交易持續活躍，也帶動了寫字樓和商鋪的成交。展望下半年，受益於供應增長，預計商鋪和寫字樓的大宗交易將持續活躍。公寓整體存量仍較高，走量為主的銷售模式仍會持續。