廣西自貿區 上半年交易額增長5倍

中國（廣西）自由貿易試驗區建設指揮部辦公室（簡稱：廣西自貿辦）日前表示，2021年1-6月，廣西自貿試驗區片區（南寧、崇左）共完成跨境電商交易額34.33億元（人民幣，下同），同比增長508.9%。

中新社報導，廣西自貿辦表示，廣西自貿試驗區發揮先行先試作用，與各片區所在地方政府加強合作，共同培育跨境電商新業態新模式，南寧、崇左先後獲批為國家跨境電商綜合試驗區，欽州獲批跨境電商零售進口試點城市。企業在廣西自貿試驗區開展跨境電商具有政策優惠、通關高效、物流便利等獨特優勢。

跨境電商讓企業看到新的發展契機。廣西廣袤商務服務有限公司報關部經理梁開暘表示，公司原主要從事一般貿易，2020年9月開闢跨境電商新業務後，當年就實現跨境電商出口業務額25萬元、企業對企業出口業務額1173萬元。

目前，廣西自貿試驗區跨境電商線上公共服務平台、保稅倉與跨境商品展示線上線下體驗店基礎設施建設日趨完善，陸續引進百世物流、海外倉、速博科技等電商企業超100多家，初步形成產業集聚。東南亞第一大的電商平台LAZADA集團在南寧片區建設運營跨境生態創新服務中心，可為中國企業提供跨境賣家孵化、跨境電商直播、跨境電商培訓等服務。

當前，廣西面向東盟的跨境電商物流體系也逐步形成。南寧片區開通了中越跨境集裝箱班列和南寧—馬尼拉、南寧—曼谷跨境電商專線，提升跨境運輸能力和效率。欽州港片區利用其陸海新通道樞紐成熟的交通優勢，提高貨物通關效率，降低公司運營成本和風險。崇左片區對跨境電商貨物給予綠色通道，在憑祥綜合保稅區清關的跨境電商貨物，1天可到達越南，2天可到達泰國，3天可到達美國。

通關提速方面，南寧片區創新打造集國際郵件、跨境電商、國際快件監管於一體的「三合一」集約式監管模式，把通關時間從過去的8小時壓縮到1小時，目前國際郵件、跨境電商平均通關能力已達100萬件／日。崇左片區以「簡化申報、清單核放、匯總統計」方式申報跨境電商業務，實現簡化申報後一小時可申報50萬單。