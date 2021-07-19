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天府國際機場滿滿高科技 便捷乘客出行

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／四川即時報導
天府國際機場的國際與港澳台還未正式啟用。記者呂佳蓉／攝影
天府國際機場的國際與港澳台還未正式啟用。記者呂佳蓉／攝影

大陸成都的天府國際機場今年6月底正式啟用，成都成為大陸第三個擁有國際雙機場的城市。天府國際機場採用許多科技技術，讓乘客出行更加便利。

成都是中國大陸繼北京、上海後，第三個擁有雙機場的城市。根據規劃，未來天府機場將滿足年旅客輸送量4000萬人次、貨郵輸送量70萬噸、飛機起降32萬架次的使用需求。目前，天府國際機場僅開放大陸境內的航班，國際與港澳台部分將視疫情形勢再開放。

根據記者實地走訪，大量使用自助設備是天府國際機場的特徵，航站樓內，有大量自助設備，旅客可使用自助值機、自助行李托運、智慧型安檢線、自助登機等全流程自助服務，加快登機。

在科技技術上，據機場工作人員表示，無人駕駛APM捷運系統可以24不間斷運行，類似日常乘坐的地鐵，穿梭於T1、T2兩個航站樓的地下，每隔3分鐘一趟，旅客轉網航站樓間只需1分鐘的車程。

在安檢方面，天府國際機場設置的毫米波門，是目前識別度最高的安檢設備。不像傳統的金屬門檢測需站在台上停留一下才能完成檢測，旅客按照指示越過毫米波門，毫米波門可以大致掃出旅客的隨身物，可快速檢測出隱藏的威脅，大力縮短安檢時間。

另外，天府國際機場的洗手間也採用了智慧型服務系統。洗手間外設有螢幕顯示使用的情況。無障礙洗手間採用手觸感應開關，設在腰部高度，方便坐在輪椅上使用。

天府國際機場內乘客使用自助值機台。記者呂佳蓉／攝影
天府國際機場內乘客使用自助值機台。記者呂佳蓉／攝影

機場 安檢

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