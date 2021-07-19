內蒙古呼倫貝爾兩水壩決堤 暫無民眾傷亡報告

受連日暴雨影響，諾敏河水位持續上漲，7月18日內蒙古自治區呼倫貝爾市，莫力達瓦達斡爾族自治旗開放式溢洪道永安水庫、新發水庫相繼出現決堤。當地提前緊急轉移疏散群眾到安全地點，暫無傷亡報告。

根據大陸《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，結合實際情況，大陸國家防總於18日晚8時啟動防汛三級應急響應，派出工作組趕赴現場指導協助地方開展應急處置工作。

據中國網，接到報告後，大陸國家防總副總指揮、應急管理部部長黃明立即趕到指揮中心，視訊連線內蒙古自治區有關負責官員，詳細了解險情、災情和搶險救援情況。

大陸國家防辦、應急管理部要求，進一步開展搜救，不漏下任何一名民眾；對下游可能受影響的區域加密會商、加強巡查，把可能受影響的群眾，全部轉移到安全地帶，確保民眾生命安全；要立即組織有關部門和專家全面排查區域內水庫的安全狀況，不漏一庫；要盡快準備救災物資，做好群眾生活保障工作；要統籌協調各方應急救援力量，全力做好應急處置工作。