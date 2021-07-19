大陸國家發改委：將建立全國基礎設施REITs試點項目庫

大陸國家發展改革委綜合司司長、新聞發言人袁達19日表示，將支持發展基礎設施REITs寫入十四五規劃綱要，建立全國基礎設施REITs試點專案庫，設立盤活國有存量資產中央預算內投資示範專項。

袁達指出，基礎設施領域不動產投資信託基金，也就是基礎設施REITs，是存量基礎設施項目以公開募集基金的形式進行融資的一種金融工具，既有利於盤活基礎設施存量資產，回收資金用於新的項目建設；也有利於促進資金「脫虛向實」，提高金融服務實體經濟品質和效率。

袁達舉例，首批9單基礎設施REITs產品6月21日掛牌上市，代表大陸基礎設施REITs市場正式建立，據統計，9個專案發售基金規模人民幣314億元，扣除償還債務、繳納稅費、按規則回購份額後，用於新增投資的淨回收資金約人民幣149億元，可帶動新項目總投資超過人民幣1700億元，對盤活存量資產、帶動新增投資具有積極示範意義。

袁達補充，國家發改委在總結前期試點經驗的基礎上，印發「關於進一步做好基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點工作的通知」，合理調整擴大試點範圍，將有利於實現碳達峰、碳中和目標的綠色能源專案，以及有利於解決好新市民、青年人等群體住房困難問題的保障性租賃住房等基礎設施納入試點範圍，同時進一步明確專案申報等具體要求，細化完善政策規定。