陸：蘇伊士運河大堵塞 中歐班列解燃眉之急
大陸國家發改委發言人金賢東今天指出，今年上半年，中歐班列通道價值進一步凸顯，綜合重箱率達98%，特別是在蘇伊士運河遭遇世紀大堵塞之後，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。
據北京日報報導，金賢東今天在發改委記者會上表示，上半年，新冠肺炎疫情嚴重衝擊國際航運市場，中歐班列發揮國際鐵路聯運獨特優勢，大力承接海運、空運轉移貨物，為穩定國際產業鏈供應鏈、助力國際抗疫合作發揮了重要作用。
他指出，上半年，中歐班列開行規模逆勢增長，單月開行量屢創新高。1至6月，中歐班列共開行7323列，同比增長43%，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。
1至6月，中歐班列共運送貨物70.1萬標箱，同比增長52%。累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。
此外，輻射範圍持續拓展，樞紐集聚效果初顯。鋪畫專用運行線73條，通達23個國家的168個城市，西安、烏魯木齊、重慶、成都、鄭州等5個集結中心開行4581列，佔全大陸開行總量的63%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言