陸：蘇伊士運河大堵塞 中歐班列解燃眉之急

大陸國家發改委發言人金賢東今天指出，今年上半年，中歐班列通道價值進一步凸顯，綜合重箱率達98%，特別是在蘇伊士運河遭遇世紀大堵塞之後，中歐班列保持安全穩定運行，解了眾多企業的燃眉之急。

據北京日報報導，金賢東今天在發改委記者會上表示，上半年，新冠肺炎疫情嚴重衝擊國際航運市場，中歐班列發揮國際鐵路聯運獨特優勢，大力承接海運、空運轉移貨物，為穩定國際產業鏈供應鏈、助力國際抗疫合作發揮了重要作用。

他指出，上半年，中歐班列開行規模逆勢增長，單月開行量屢創新高。1至6月，中歐班列共開行7323列，同比增長43%，其中5月和6月單月開行量均超1300列，連續14個月保持在千列以上。

1至6月，中歐班列共運送貨物70.1萬標箱，同比增長52%。累計運送防疫物資1232萬件、9.6萬噸。

此外，輻射範圍持續拓展，樞紐集聚效果初顯。鋪畫專用運行線73條，通達23個國家的168個城市，西安、烏魯木齊、重慶、成都、鄭州等5個集結中心開行4581列，佔全大陸開行總量的63%。