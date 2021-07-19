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陸發改委：大宗商品價格飆升 帶動工業生產者價格上漲

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸國家發改委稱，上半年國民經濟持續穩定恢復，主要宏觀指標處於合理區間。新浪網
大陸國家發改委稱，上半年國民經濟持續穩定恢復，主要宏觀指標處於合理區間。新浪網

大陸國家發改委今天舉行記者會指出，國際大宗商品價格飆升，帶動大陸工業生產者價格較快上漲。上半年大陸國民經濟持續穩定恢復，主要宏觀指標處於合理區間，但強調，要清醒地看到，經濟運行中還存在不少矛盾和問題，下半年推動經濟持續恢復和高質量發展，仍需付出更大努力。

據央視新聞報導，大陸國家統計局發布了上半年經濟數據，上半年大陸生產總值人民幣53兆2167億元，同比增長12.7%，兩年平均增長5.3%，環比增速一季度為0.4%，二季度為1.3%。

從三大產業看，農業生產穩中向好，夏糧再獲豐收，生豬生產快速恢復；工業生產較快增長，規上工業增加值兩年平均增速仍略高於疫前水平，產能利用率處於近年高位；服務業特別是原先受疫情衝擊較大的人員密集行業加快恢復，上半年服務業增加值對經濟增長的貢獻率為53%。

從三大需求看，投資穩定恢復，高技術產業投資和社會領域投資增長較快，民間投資、製造業投資增速加快；消費復甦勢頭持續增強，部分消費升級類商品保持較快增長；出口快速增長，貨物出口總額同比增長28.1%。

從三大主體看，企業盈利和財政收入繼續增加，居民收入增長與經濟增長基本同步。

此外，國際大宗商品價格飆升帶動國內工業生產者價格較快上漲，但居民消費價格漲勢相對溫和，就業形勢保持總體穩定，市場預期持續向好。

總的來看，上半年國民經濟持續穩定恢復，主要宏觀指標處於合理區間，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好的態勢。但也要清醒地看到，經濟運行中還存在不少矛盾和問題，下半年推動經濟持續恢復和高質量發展仍需付出更大努力。

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