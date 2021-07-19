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清潔鋼鐵生產基地 打造中

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

2021（第十二屆）中國鋼鐵節能減排論壇17日在北京舉辦。大陸生態環境部大氣環境司司長劉炳江表示，中國大陸正在打造全球規模最大的清潔鋼鐵生產基地。

中新社報導，大陸近年來大力推行的鋼鐵行業超低排放改造是能耗、汙染雙降的重要原因。據大陸官方部署，到2025年底前，大陸重點區域鋼鐵企業超低排放改造基本完成，力爭80%以上產能完成改造。

近年來，中國大陸鋼鐵企業數量已經明顯減少，但行業集中度仍只有40%左右。這也成為影響鋼鐵業利潤空間的重要因素。行業集中度低直接影響大陸鋼鐵企業在原材料採購當中的議價能力。大陸500多家鋼鐵企業，十億噸級的產量，但全行業去年利潤僅2000億元（人民幣，下同）左右，出售鐵礦石的海外三大礦山預計今年的利潤能達到近8000億元。

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