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大陸發電裝備 首個「無人車間」建成投產

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
東方電機定子沖片「無人車間」，形成以資料驅動為核心的管理新模式。圖／本報四川德陽傳真
東方電機定子沖片「無人車間」，形成以資料驅動為核心的管理新模式。圖／本報四川德陽傳真

近日，在四川省德陽市，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）定子沖片「無人車間」正式揭牌，此舉也標誌著大陸發電裝備行業首個「無人車間」正式建成投產。

定子沖片「無人車間」是在定子沖片數位化車間的基礎上，將5G、互聯網、物聯網等資訊技術，融入到定子沖片生產製造過程，導入12項自動化項目，優化8項工藝流程，實現了由「人機生產製造」向「智能生產製造」的轉變，形成了以資料驅動為核心的管理新模式。

據了解，該車間具有生產現場無人化、生產資料驅動化、生產控制智能化等突出優勢，通過數位賦能，有效促進產品質效大幅度提升。穩定運行後，發電機定子沖片年產量將從9000噸提高到12000噸，人均產出可提升620%，能源利用率提高56.6%，勞動強度降低90%以上。

「我們從以前高強度的手工操作轉型成了指揮員和監督員，現在坐在電腦前就能控制機床。」正在乾淨整潔的控制室裡操作的工人介紹，定子沖片「無人車間」從原料上料、衝壓成型，到清洗去毛刺、刷漆烘乾，再到成品下料入庫，所有工作都由自動化設備完成，工序之間的交互由系統協調完成，「感覺特別好」。

東方電機沖剪分廠廠長冷志介紹，該車間還實現生產資料驅動化，生產線所有設備統一聯網管理，可以即時掌握設備和生產情況，跟蹤追溯改進產品品質和生產工藝。「以前天天跑生產線，如今在辦公室就能夠查看生產情況和產品品質，整個工廠生產情況一目了然。」冷志表示，這些大資料還為工程師分析生產的流程, 提供了更全面、視覺化的管理便利。

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