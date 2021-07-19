牙谷產業圈政策力量 台商感受深

「我感受到整個省盡全力支持中國牙谷的發展，它是一個有政策力量的產業園。」四川鴻政博恩口腔科技有限公司總經理、台商林政緯受訪時表示。

中新社報導，林政緯所在的公司是一家牙科種植系統生產企業，川渝市場環境吸引他到此發展。他表示，台灣市場較小，大陸內陸地區不斷發展，經濟重心漸漸由沿海往內陸延伸，內陸地區民眾對醫療服務平台有更多需求。中國牙谷所在的資陽高新技術產業園區，位於成渝地區雙城經濟圈黃金節點。

據資陽高新區管委會副主任丁軼表示，牙谷為企業搭建解決產、學、研、銷全產業鏈瓶頸的平台。目前已有3家台灣的醫療器械企業在牙谷落戶，牙谷給予台企從研發、落地到上市的快速成長平台。

地處成渝地區雙城經濟圈中軸線黃金分割點的重慶大足高新技術產業開發區，也吸引台資企業的到來。第三代半導體高科技企業聚力成半導體（重慶）有限公司2018年在此登記。公司副廠長王柏鈞表示，因大足高新區對企業支持力度較大，最終落腳於此。

重慶市台商協會輔導會長李文勛表示，2013年的大足高新區選址時，「就是一片農田」，經過7年多的開發已成氣候。他表示，大陸西部正是大發展的時候。

重慶統一企業有限公司位於成渝地區雙城經濟圈渝西門戶璧山區。統一企業（中國）投資有限公司總經辦總經理楊壽正受訪時表示，「對於食品行業，川渝的人口數及經濟發展，絕對有足够的誘因，讓我們加大在此投入。」

在四川生活近4年，林政緯看好川渝地區的發展前景，認為中國大陸市場是發展機遇。