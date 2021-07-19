昆台交流 鼓勵台商參與當地事業

第九屆海峽兩岸（昆台）文化交流月16日在江蘇省昆山市啟動，昆台融合發展再添務實舉措。活動現場，海峽兩岸（昆山）青年傳統文化之旅、「花開並蒂騎遊兩岸」捷安特騎行路線、昆山媽祖文化系列活動和海峽兩岸（昆山）文體嘉年華集中發布。

新華社報導，2021「並蒂同心映芳華」長三角台商台胞攝影大賽和兩岸關係博物館展品徵集活動同期開啟。攝影大賽邀請長三角地區台商台胞用鏡頭記錄和展現自身在長三角一體化發展中的成長歷程。籌建中的兩岸關係博物館，旨在收集、展出凝聚兩岸關係珍貴記憶的物件。當日，昆山媽祖文化交流協會捐贈首件展品—水墨畫「唐山過台灣」。

大陸國台辦副主任龍明彪致詞表示，希望昆山在深化兩岸融合發展方面繼續大膽探索，支持、鼓勵在昆台胞深度參與當地各項事業，吸引更多台灣青年到昆山實習、就業、創業，把昆山打造成為台灣青年了解認識大陸經濟社會發展、政治社會制度和治理效能的重要窗口。

作為大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一，昆山累計吸引超5500個台資項目落戶，投資總額超660億美元，註冊資本超330億美元，10萬台商台胞在昆山安居樂業。

近年來，昆山打造讓台商「宜居、宜業、包容、認同」的「心安之處、第二故鄉」。為此，該市舉辦兩岸（昆山）產業合作論壇、海峽兩岸（昆山）中秋燈會、海峽兩岸（昆山）馬拉松賽等系列兩岸品牌交流活動。

昆山市委書記吳新明說，今年以來，昆山台資企業延續強勁發展態勢，一批優質項目加快落地，掀起投資興業、增資擴產、創新轉型的熱潮。希望台商台胞與昆山同向而行、並肩奮鬥。