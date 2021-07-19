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浦東新區 擴大內需的典範引領

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸當局賦予上海浦東新區最新的戰略定位，打造社會主義現代化建設引領區。圖為遊客在外灘欣賞浦東陸家嘴景色。（新華社）
大陸當局賦予上海浦東新區最新的戰略定位，打造社會主義現代化建設引領區。圖為遊客在外灘欣賞浦東陸家嘴景色。（新華社）

「擴大國內需求的典範引領。」是大陸當局對上海浦東新區最新的戰略定位之一。復旦大學教授蔣青雲受訪表示，上海自貿區能支持浦東對外開放，融入國際大循環。「國際品牌可藉助自貿區的政策布局市場、部署物流、對接海關，從而更加順暢地進入中國市場」。

中新社報導，浦東已建成超過50家大中型商業綜合體，成為上海國際零售商聚集度最高的城區。官方數據顯示，浦東社會消費品零售總額，已從1995年的100億餘元（人民幣，下同）增長至2020年的超3000億元。

然而，要作為「擴大國內需求的典範引領」，浦東遠不止「賣東西」這麼簡單。浦東處在「雙循環」的交界處，要發揮橋頭堡的作用。「人才、品牌、中介服務等商業要素在浦東亦有相當的聚集度。」蔣青雲認為，未來，浦東對大陸商業市場的示範引領作用不容忽視。

在蔣青雲看來，囊括陸家嘴、張江、迪士尼國際旅遊度假區的浦東，在國際品牌展示、健康消費、文旅度假消費等領域，都有望拉動大陸國內消費市場擴大需求。此外，聚焦於高端製造業、高科技工業產品研發製造等領域的金橋、臨港等片區，亦將有力支撐工業消費品需求市場。開放包容的制度環境，加上成熟的消費市場，諸多商業新模式、新業態正在浦東蓬勃成長。

包括「跨境購」、在線生鮮平台等，一批「在線新經濟」領域的新零售業態，從浦東孵化、生長並向大陸複製推廣；進口商品直銷中心、保稅展示銷售、平行汽車交易中心、進口商品國家館等基於自貿區制度優勢創新的商業新模式，也紛紛落地浦東。

數據顯示，浦東國際知名高端品牌集聚度超過90%。愈加完善的商業氛圍，讓首秀、首發、首店集聚浦東。近三年來，浦東共引進首店300餘家。

上海市浦東新區商務委員會主任辛雅琴受訪表示，浦東要抓住這一重要契機，在引領消費品質升級，著力引進高能級商貿新主體，打造聯通國內、國際貿易新平台，建設具有世界影響力的新地標商圈，營造最優的營商和消費新環境。

上海自貿區 品牌 生鮮

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