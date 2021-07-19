海南車博會 新能源汽車最火

在中國大陸提出碳達峰、碳中和目標的背景下，作為大陸國家生態文明試驗區的海南正在大力推廣普及新能源汽車，掀起新能源汽車熱潮。

中新社報導，「2021年海南國際汽車博覽會」近日在海口舉行，今年參展新能源車占比近30%，創下歷史新高。「海南發展新能源汽車的自然條件得天獨厚。」海南省新能源汽車行業協會執行會長冷輝表示，海南推廣新能源汽車更得益於明顯的政策優勢。

海南是中國大陸首個提出2030年全域禁售燃油車目標的省份，近年又推出購車補貼等促消費措施，推進相關基礎設施建設，新能源汽車產業迎來重大利好。海南省工業和信息化廳數據顯示，截至今年6月底，海南省新能源汽車保有量為8.15萬輛，占汽車保有量5.09%，高出大陸平均水平1.5倍。

在當地政府主導下，2020年，除特殊用途外，海南省新增或更換公務用車、公交車、網約出租車等全部為清潔能源汽車。今年海南省推出新規，明確購買新能源汽車將給予每輛車六千至一萬元（人民幣）的購車獎勵。

在政策的刺激下，各大新能源汽車品牌紛紛搶灘海南市場。奇瑞新能源汽車海南經銷商的銷售總監嚴鵬飛說，自2018年奇瑞新能源汽車進入海南以來，銷售網點已從3個擴展到逾20個，銷售量實現翻番。

海南省工信廳新能源汽車發展與監察處處長徐濤表示，海南新能源車充電樁配套基礎設施正在加快完善，但仍有「進小區難」、充電樁布局不合理等難題，新能源車主用車體驗有待提高。另一方面，海南的汽車製造基礎比較薄弱，需要在新能源汽車製造研發方面補短板。

徐濤表示，目前海南正加快新能源汽車換電模式試點探索；推進「世界新能源汽車體驗中心」項目建設；利用自貿港政策，在新能源汽車關鍵零部件、整車製造方面謀畫引進國際知名企業和項目，做大新能源汽車產業規模，推動新能源汽車全產業鏈發展。