聽新聞
test
0:00 / 0:00

海南車博會 新能源汽車最火

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
為期4天的2021年海南國際汽車博覽會15日在海口開幕，其中，參展的新能源汽車占比達到近30%，創下歷史新高。圖為車模助陣海南國際汽車博覽會。（中新社）
為期4天的2021年海南國際汽車博覽會15日在海口開幕，其中，參展的新能源汽車占比達到近30%，創下歷史新高。圖為車模助陣海南國際汽車博覽會。（中新社）

在中國大陸提出碳達峰、碳中和目標的背景下，作為大陸國家生態文明試驗區的海南正在大力推廣普及新能源汽車，掀起新能源汽車熱潮。

中新社報導，「2021年海南國際汽車博覽會」近日在海口舉行，今年參展新能源車占比近30%，創下歷史新高。「海南發展新能源汽車的自然條件得天獨厚。」海南省新能源汽車行業協會執行會長冷輝表示，海南推廣新能源汽車更得益於明顯的政策優勢。

海南是中國大陸首個提出2030年全域禁售燃油車目標的省份，近年又推出購車補貼等促消費措施，推進相關基礎設施建設，新能源汽車產業迎來重大利好。海南省工業和信息化廳數據顯示，截至今年6月底，海南省新能源汽車保有量為8.15萬輛，占汽車保有量5.09%，高出大陸平均水平1.5倍。

在當地政府主導下，2020年，除特殊用途外，海南省新增或更換公務用車、公交車、網約出租車等全部為清潔能源汽車。今年海南省推出新規，明確購買新能源汽車將給予每輛車六千至一萬元（人民幣）的購車獎勵。

在政策的刺激下，各大新能源汽車品牌紛紛搶灘海南市場。奇瑞新能源汽車海南經銷商的銷售總監嚴鵬飛說，自2018年奇瑞新能源汽車進入海南以來，銷售網點已從3個擴展到逾20個，銷售量實現翻番。

海南省工信廳新能源汽車發展與監察處處長徐濤表示，海南新能源車充電樁配套基礎設施正在加快完善，但仍有「進小區難」、充電樁布局不合理等難題，新能源車主用車體驗有待提高。另一方面，海南的汽車製造基礎比較薄弱，需要在新能源汽車製造研發方面補短板。

徐濤表示，目前海南正加快新能源汽車換電模式試點探索；推進「世界新能源汽車體驗中心」項目建設；利用自貿港政策，在新能源汽車關鍵零部件、整車製造方面謀畫引進國際知名企業和項目，做大新能源汽車產業規模，推動新能源汽車全產業鏈發展。

人民幣 車主

延伸閱讀

原要攜手富士康拼量產首部純電車　中國拜騰汽車陷入破產危機

新能源汽車電池回收 商機千億

東門文昌雞飯、圓環黃皮嫩雞！ 解封後來吃人氣強強滾「新竹美食」

免稅奏效 海南離島購物增長226%

相關新聞

字節跳動亮出獲利警訊

大陸科技獨角獸公司、抖音母公司字節跳動宣布8月1日起取消「大小周」（類似台灣的隔周休，假日加班三倍薪）制度改周休二日，意...

浦東新區 擴大內需的典範引領

「擴大國內需求的典範引領。」是大陸當局對上海浦東新區最新的戰略定位之一。復旦大學教授蔣青雲受訪表示，上海自貿區能支持浦東...

一顆咖啡果 台商串起兩岸情緣

南坑鎮，地處從漳州南靖縣主城區前往福建土樓（南靖）景區的必經之路。2008年，福建土樓被列入「世界遺產名錄」，台商黃文廣...

昆台交流 鼓勵台商參與當地事業

第九屆海峽兩岸（昆台）文化交流月16日在江蘇省昆山市啟動，昆台融合發展再添務實舉措。活動現場，海峽兩岸（昆山）青年傳統文...

牙谷產業圈政策力量 台商感受深

「我感受到整個省盡全力支持中國牙谷的發展，它是一個有政策力量的產業園。」四川鴻政博恩口腔科技有限公司總經理、台商林政緯受...

大陸發電裝備 首個「無人車間」建成投產

近日，在四川省德陽市，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱「東方電機」）定子沖片「無人車間」正式揭牌，此舉也標誌著大陸發電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。