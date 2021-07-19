一顆咖啡果 台商串起兩岸情緣

南坑鎮，地處從漳州南靖縣主城區前往福建土樓（南靖）景區的必經之路。2008年，福建土樓被列入「世界遺產名錄」，台商黃文廣從中看到了商機。當年年底，他投資500萬美元組建了漳州天綠咖啡食品有限公司，建成300多畝的咖啡園，種下10000顆咖啡樹，並註册「南坑咖啡」商標。

中新社報導，黃文廣是較早到南靖縣投資的台商之一，「當時有一個台胞朋友正在大陸尋找發展機會，他有食用菌種植技術，但缺乏資金；我有資金，正愁沒有創業的方向，於是一拍即合。」黃文廣說，當即他便毫不猶豫地決定扎根在南坑鎮創業。

而出乎黃文廣和創業夥伴預料的是，南坑鎮的地理氣候條件並不適合食用菌種植，不便利的交通也阻礙食用菌打開銷路。直到福建土樓申遺成功，黃文廣決定轉型做咖啡產業園。

步入南坑咖啡生態觀賞園，上萬株阿拉比卡咖啡樹沿著山坡半圓形鋪開。咖啡園內，室內咖啡餐飲區、露天咖啡區、咖啡生態展示館、咖啡步道等休閒觀賞項目一應俱全，吸引不少路過的遊客品嘗咖啡，體驗烘豆、研磨、沖泡的樂趣，瞭解咖啡的歷史、文化。

園區內的咖啡樹來自台南東山鄉。黃文廣表示，1萬株咖啡樹種苗，分兩批從台南機場空運至金門，再走「小三通」廈金航線運到廈門，最後走陸路運到南坑鎮。

南坑咖啡生態觀賞園目前一年能穩定產出3噸咖啡生豆，經過烘焙大概2.7噸。「咖啡一年只收一次，但咖啡店365天都在營業，我們在2010年春節對外開放，最多的時候一天可以賣出4000杯咖啡。」黃文廣說，農業升級就要創造附加值，台灣小而美的精緻農業模式，有助於改變農民的生計。

近幾年，黃文廣計畫在南坑鎮打造一個「咖啡蝴蝶谷」，在山谷中種滿蝴蝶草，吸引蝴蝶，把咖啡樹種植擴大到10萬株，吸引遊客來觀賞蝴蝶、品嘗咖啡；成立專門的工作機構指導農民種植咖啡；打造一個觀光工廠，吸引更多年輕人。而更長遠的目標，黃文廣希望以後大陸每個城市都有一家「南坑咖啡」的直營店。