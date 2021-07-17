工業富聯上市3周年 瞄準數位經濟新時代

鴻海集團旗下工業富聯今（17）日舉辦上市三周年慶暨高峰論壇線上直播，工業富聯董事長李軍旗致詞表示，工業富聯過去的三年，是變革的三年。不變的是工業富聯通過 「智能製造+工業互聯網 」雙輪驅動戰略。未來希望與大家共同開創並引領數位經濟新時代。

論壇以「數字創新 跨界融通—新格局引領新發展」為主題，透過深圳、北京、武漢、山西以及美國等多地連線，匯聚海內外行業領軍人物。李軍旗表示，如何保證工業富聯這艘年營收人民幣4,300多億的產業航母行穩致遠，面臨巨大的挑戰，同時也在思考和規劃工業富聯在這個大變局中應當承擔的角色和未來的發展方向。

面對目前的全球局勢，李軍旗指出，對製造業來講，數位化轉型已經是大勢所趨。尤其是席捲全球的疫情徹底改變了人們的生產生活方式，更加速了全球企業數位轉型的進程。

工業富聯上市以後，確定「智能製造+工業互聯網」 雙輪驅動戰略。其中智能製造是基礎，它需要經歷自動化、數字化、網絡化、智能化四個階段，瞄準的目標是實現製造業從傳統製造到精密製造再到智能製造、智能工廠的數位轉型。

鴻海科技集團副董事長李傑則以工業互聯網與強韌性製造為題，他提到，工業互聯網的目標，就是以工業大數據及工業人工智能為手段，塑造工匠、器匠、技匠的整合實力；加速提升製造的素質、體質與競爭力，並創造客戶與社會價值的本質與傳承力。

他表示，未來製造系統要有免疫能力，能夠避免外在因素的干擾，強韌型的製造系統必然需要依託於工業互聯網的賦能。這也正是工業富聯成立時的初心，也是雙輪驅動戰略的初心，更是企業使命的雛形，通過獨善其身的過程，再去扶助其他產業。

工業富聯首席數據官劉宗長也宣布工業富聯最新推出的「燈塔領航者計劃 」，致力於在未來五年內，助力十家行業領導企業建設為世界級燈塔工廠轉型標竿；助力100家領導企業實現完整數位轉型；為1,000家製造企業導入數位化技術應用；通過平台為5萬家中小企業提供產業與技術服務。